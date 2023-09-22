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01:02, 22 сентября 2023Мир

Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине

Байден заявил об утверждении нового пакета военной помощи Украине

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден рассказал, что утвердил новый пакет военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.

«Сегодня я одобряю новый транш американской оборонной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения», — заявил он.

Американский лидер отметил, что Киев также получит второй зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Hawk, добавив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут получать аналогичные системы каждый месяц в течение зимы. Помимо этого им передадут пусковые установки и системы перехвата.

Ранее ветеран американской армии Ноктис Дрейвен прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Он заявил, что провал Зеленского в ООН ведет к новому этапу конфликта на Украине — к его завершению.

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    Марина Совина
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