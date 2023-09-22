Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине

Байден заявил об утверждении нового пакета военной помощи Украине

Президент США Джо Байден рассказал, что утвердил новый пакет военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.

«Сегодня я одобряю новый транш американской оборонной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения», — заявил он.

Американский лидер отметил, что Киев также получит второй зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Hawk, добавив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут получать аналогичные системы каждый месяц в течение зимы. Помимо этого им передадут пусковые установки и системы перехвата.

Ранее ветеран американской армии Ноктис Дрейвен прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Он заявил, что провал Зеленского в ООН ведет к новому этапу конфликта на Украине — к его завершению.