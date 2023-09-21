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23:56, 21 сентября 2023Мир

В США рассказали о новом этапе конфликта на Украине

Ветеран ВС США Дрейвен: провал Зеленского в ООН ведет к завершению конфликта
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Mike Segar / Reuters

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

Дрейвен заявил, что провал Зеленского в ООН ведет к новому этапу конфликта на Украине — к его завершению.

«Холодный прием Зеленского в Вашингтоне и в ООН <…> и рост числа презирающих его жителей западных стран создают впечатление, что конфликт почти закончился», — подчеркнул он.

Военный предположил, что подобное ощущение связано с сокрушительным поражением Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, украинские солдаты уже не способы создавать хотя бы видимость действий.

Ранее Зеленский не смог ответить на вопрос о перспективах прорыва в украинском контрнаступлении. Он отметил, что сосредоточен на получении ракет большой дальности от США.

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    Марина Совина
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