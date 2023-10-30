NI: отказ Зеленского от переговоров с РФ может привести к уничтожению Украины

Профессор университета Род-Айленда Николай Петро и политический обозреватель Тед Снайдер заявили, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с Россией и позиция США могут привести к полному уничтожению Украины. Об этом говорится в статье для журнала National Interest (NI).

По словам авторов материала, Москва и Киев весной прошлого года уже были близки к заключению мира, который сохранил бы Украину в целости. Это доказывает, что стороны способны прийти к соглашению, считают эксперты. Отмечается, что заключению мира препятствует исключительно нежелание западных стран вести переговоры.

«Говоря начистоту, продолжение войны означает полное уничтожение Украины. Отказ от переговоров в этих условиях находится на грани полной аморальности», — говорится в статье.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что не нашел «киевского следа» в конфликте с Россией. «Я там украинского следа близко не вижу. Разве в интересах украинского народа и государства было начинать войну в Донбассе, вместо того чтобы сесть за стол переговоров и найти общий язык с людьми, с которыми они работали?» — подчеркнул он.