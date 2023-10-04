Палата представителей конгресса США впервые в истории отправила спикера в отставку. Кто и почему отстранил Маккарти?

Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Маккарти

Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. За его отстранение от должности проголосовали 216 законодателей, против — 210.

Это произошло впервые в истории Соединенных Штатов. Подобная попытка была в 1910 году, однако она не увенчалась успехом.

Теперь работа американских законодателей фактически заморожена, им предстоит предложить кандидатуры для голосования, после чего пройдут выборы. Все это происходит на фоне неопределенности с финансированием правительства США после принятого временного бюджета на 45 дней, не включающего помощь Украине.

Кто и почему выступил за отставку Маккарти

Член Палаты представителей США, республиканец Мэтт Гетц подал прошение об отстранении Кевина Маккарти, об этом стало известно 3 октября. Он заявил журналистам, что американским законодателям необходимо новое руководство, которому можно доверять.

Я сообщаю о том, что поднимаю вопрос о привилегиях Палаты представителей… и объявляю должность спикера Палаты представителей вакантной Мэттью Гетц член Палаты представителей конгресса США

Предложение об отставке спикера последовало после того, как тот пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие проекта о финансировании правительства во избежание шатдауна.

Гетц также обвинил Маккарти в тайной сделке с президентом США Джо Байденом о дальнейшем финансировании Украины.

Он добавил, что Соединенным Штатам грозит дефицит бюджета в 2,2 триллиона долларов, а также дедолларизация мировой экономики, которая несет негативные последствия для американцев трудового класса.

Кевин Маккарти — это персонаж «болота», который пришел к власти, собирая пожертвования от лоббистских объединений и перераспределяя их в обмен на оказываемые услуги Мэттью Гетц член Палаты представителей конгресса США

Маккарти в свою очередь отверг подобные заявления и отметил, что никакой дополнительной сделки с главой Белого дома не существует. Он сообщил, что не разговаривал с американским лидером уже несколько месяцев.

До этого Байден призвал покончить с «балансированием на грани войны» между демократами и республиканцами в Конгрессе из-за вопроса поддержки Украины. Он попросил республиканцев выполнять соглашение, под которым может подразумеваться договоренность о принятии Конгрессом отдельного законопроекта о помощи Украине в обход ее включения в проект бюджета на следующий год.

Кто займет пост временного спикера Палаты представителей?

В нижней палате Конгресса США заявили, что временным спикером станет представитель от штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

Временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер. Маккарти назвал несколько фамилий, должность займет первый в этом списке.

Первое имя в предоставленном клерку списке — Патрик Макгенри из Северной Каролины Палата представителей конгресса США

Инициировавший отставку спикера республиканец Мэттью Гетц заявил, что не имеет амбиций занять его место.

Ранее Маккарти заявил, что готов к отстранению со своего поста в случае соответствующего исхода голосования. Он добавил, что намерен «бороться за американское общество».

Реакция на отставку Маккарти

Сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин назвал отставку спикера Палаты представителей печальным событием для США, которое подает миру негативный сигнал об американской демократии.

Это позор, впервые в истории, что мы оказались в такой ситуации, когда сотрудничать с другой стороной — почти политический грех Джо Манчин сенатор-демократ от Западной Вирджинии

Он подчеркнул, что управлять страной без компромиссов между обеими партиями будет трудно.

Российский сенатор Алексей Пушков указал на то, что в США к угрозе шатдауна добавился политический кризис в Конгрессе, частично вызванный конфликтом вокруг финансирования Украины.

Член Совета Федерации отметил, что вопрос поддержки Киева перешел из риторической плоскости в практическую, и по мере приближения выборов раскол по этому вопросу будет только нарастать.

Временный бюджет правительства и вопрос финансирования Украины

30 сентября Палата представителей США утвердила временный бюджет без помощи Украине. После этого законопроект одобрил Сенат.

Президент США Джо Байден раскритиковал проект за отсутствие помощи Украине, заявив, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может прекратить поддержку Киева.

Глава государства сказал, что ожидает от Маккарти полной приверженности дальнейшему оказанию помощи Украине, которая необходима ей «в этот критический момент».

Несмотря на критику, проект бюджета на 45 дней Байден подписал во избежание шатдауна.

Американский лидер также заявил союзникам, что США продолжат поддержку Украины вопреки мнениям республиканцев в Конгрессе.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отметил, что оставшихся у США денежных средств для оказания помощи Украине хватит примерно на пару месяцев, если Конгресс не выделит новые.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что оставшиеся 5,2 миллиарда долларов в бюджете Пентагона на военную помощь Киеву хватит только на полгода при сохранении прежних темпов поставок.