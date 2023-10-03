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21:21, 3 октября 2023Мир

Маккарти заявил о готовности к отстранению с поста спикера

Маккарти заявил о готовности к отстранению с поста спикера Палаты представителей
Кевин Маккарти

Кевин Маккарти. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что готов к отстранению со своего поста в случае соответствующего исхода голосования во вторник, 3 октября. Об этом пишет РИА Новости.

Он пообщался с журналистами перед предстоящим голосованием. «Если к концу дня я потеряю работу, то быть по сему», — подчеркнул политик. Он добавил, что намерен «бороться за американское общество».

Ранее член Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гаетц подал прошение об отстранении Маккарти от должности. Сам Маккарти неоднократно указывал в интервью различным изданиям, что сохранит свой пост, несмотря на критику своих коллег по партии.

Президент США Джо Байден призвал покончить с «балансированием на грани войны» между демократами и республиканцами в Конгрессе из-за вопроса поддержки Украины.

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    Марина Совина
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