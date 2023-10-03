В США подали прошение об отстранении спикера Маккарти

Fox News: конгрессмен Мэтт Гаетц подал прошение об отстранении спикера Маккарти

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гаетц подал прошение об отстранении от должности своего однопартийца и спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти. Об этом сообщает Fox News.

Если правому крылу республиканцев удастся сместить Маккарти со его поста, и в рядах республиканцев начнется длительная борьба за назначение нового спикера, то весь законотворческий процесс в нижней палате парламента США может оказаться заблокированным.

О намерении снять Маккарти с должности Гаетц заявлял на прошлой неделе. Он обвинил спикера во лжи республиканцам и президенту, подчеркнув, что в законодательном ведомстве США необходимо новое руководство, которому можно доверять.

Ранее президент США Джо Байден призвал покончить с «балансированием на грани войны» между демократами и республиканцами в Конгрессе из-за вопроса поддержки Украины.