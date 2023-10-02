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08:31, 2 октября 2023Мир

Байден призвал покончить с балансированием на грани войны

Reuters: Байден призвал покончить с балансированием на грани войны из-за Украины

Фото: Yuri Gripas Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globl Look Press

Президент США Джо Байден призвал покончить с «балансированием на грани войны» между демократами и республиканцами в Конгрессе из-за вопроса поддержки Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Наличию балансирования на грани войны необходимо положить конец. И не должно быть нового кризиса. Я настоятельно призываю моих друзей-республиканцев в Конгрессе не ждать. Примите годовое бюджетное соглашение. Соблюдайте соглашение, которое мы заключили несколько месяцев назад», — заявил президент.

Агентство уточняет, что под соглашением Байден подразумевал обязательство принять отдельный законопроект о помощи Киеву, без его включения в годовой бюджет. Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти дал гарантии его поддержки, несмотря на критику коллег по партии.

Ранее в Конгрессе США захотели снять Маккарти с поста спикера палаты. Конгрессмен Мэтт Гаетц обвинил спикера во лжи республиканцам и президенту, подчеркнув, что в законодательном ведомстве США необходимо новое руководство, которому можно доверять.

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    Максим Габриелян
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