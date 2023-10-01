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17:42, 1 октября 2023Мир

В Конгрессе США захотели снять Кевина Маккарти с поста спикера палаты

CNN: конгрессмен Гаетц планирует снять Маккарти с поста спикера палаты

Фото: Annabelle Gordon / Globallookpress.com

Член Палаты представителей Конгресса США республиканец Мэтт Гаетц планирует на следующей неделе подать прошение об отстранении Кевина Маккарти с поста спикера палаты. Об этом сообщает CNN.

Конгрессмен подчеркнул, что в законодательном ведомстве США необходимо новое руководство, которому можно доверять. «Есть общая для всех вещь — никто не доверяет Кевину Маккарти… он лгал [президенту США Джо] Байдену, он лгал консерваторам в палате», — заявил Гаетц.

30 сентября пресс-служба Белого дома начала отсчет до возможной приостановки работы федерального правительства США, которая могла произойти уже 1 октября. На данный момент Палату представителей Конгресса США занимают представители республиканской партии. 30 сентября они собрались на совещание, чтобы обсудить способы, как избежать шатдауна.

В издании Newsweek считают, что приостановка работы правительства США может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину.

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    Елена Апазиди
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