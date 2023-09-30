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18:41, 30 сентября 2023Мир

Республиканцы собрались обсудить способы избежать шатдаун в США

Hill: республиканцы собрались обсудить способы того, как избежать шатдаун в США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Представители Республиканской партии собрались на совещание в Палате представителей конгресса США, чтобы обсудить способы, как избежать шатдаун, до наступления которого в стране остается менее суток. Об этом в субботу, 30 сентября, пишет The Hill.

В свою очередь, пресс-служба Белого дома начала отсчет до возможной приостановки работы федерального правительства США.

Ранее издание Newsweek писало, что возможная приостановка работы правительства США с 1 октября станет катастрофой для Украины. Как предполагает автор публикации, это «может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину».

Шатдаун — остановка деятельности федеральных органов власти из-за отсутствия финансирования. Сотни тысяч их сотрудников отправляются в неоплачиваемый отпуск. Это может произойти, если не будут приняты находящиеся на рассмотрении законопроекты о ежегодном финансировании правительственных учреждений. При этом, как сообщалось, Конгресс может не успеть согласовать бюджет на новый финансовый год в установленный срок до 1 октября.

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