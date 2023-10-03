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23:54, 3 октября 2023Мир

Спикера Палаты представителей Конгресса США отправили в отставку

Палата представителей конгресса США проголосовала за отставку спикера Маккарти
Кевин Маккарти

Кевин Маккарти. Фото: Annabelle Gordon / Globallookpress.com

Палата представителей конгресса США проголосовала за отставку своего спикера Кевина Маккарти. Отмечается, что за его отстранение проголосовали 216 конгрессменов, а против — 210, сообщает РИА Новости.

Инициатива о снятии Маккарти с должности принадлежит республиканцу Мэтту Гаетцу. Его не устроило, что однопартиец решил пойти на компромисс с Демократической партией и добился принятия 45-дневного бюджета, чтобы избежать шатдауна. Также, по его словам, спикер якобы договорился с американским президентом Джо Байденом о дальнейших шагах по выделению средств Украине.

Ранее Маккарти заявил, что готов к отстранению со своего поста в случае соответствующего исхода голосования. Он также неоднократно указывал в интервью различным изданиям, что сохранит свой пост, несмотря на критику своих коллег по партии.

Байден, в свою очередь, призвал покончить с «балансированием на грани войны» между демократами и республиканцами в Конгрессе из-за вопроса поддержки Украины.

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