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14:32, 3 октября 2023Мир

Стало известно об исчерпании бюджета Пентагона на Украину через полгода

WSJ: у Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на помощь Украине

Фото: Alex Wong / Getty Images

Оставшиеся 5,2 миллиарда долларов в бюджете Пентагона США на военную помощь Украине хватит только на полгода при сохранении прежних темпов поставок. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников в американском оборонном ведомстве.

Отмечается, что оставшаяся сумма примерно равна стоимости вооружений, отправленных Украине в последние шесть месяцев, и составляет около 12 процентов от всей военной помощи, оказанной Киеву Вашингтоном с начала российской специальной военной операции в феврале 2023 года.

По словам собеседников издания, Пентагон в ближайшее время может перестать объявлять о новых траншах Украине, чтобы сэкономить средства для пополнения Соединенными Штатами собственных запасов вооружений.

Ранее Пентагон создал спецгруппу для контроля за американской помощью Киеву, общая сумма которой с начала президентства Джо Байдена превысила 43,7 миллиарда долларов. В отчете указано, что из-за ограниченного присутствия США на Украине способность контролировать миллиарды долларов помощи сталкивается с проблемами.

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    Виктория Кондратьева
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