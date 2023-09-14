CNN: Пентагон создал спецгруппу для контроля за американской помощью Украине

Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием американской помощи на Украине, поскольку все большее число законодателей-республиканцев требуют усилить контроль за использованием этих средств. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что сотрудники посольства США в Киеве будут осуществлять мониторинг американской помощи, общая сумма которой с начала президентства Джо Байдена превысила 43,7 миллиарда долларов. По словам пресс-секретаря Меган Рид, впервые после начала конфликта сотрудники генерального инспектора будут находиться на территории Украины.

В отчете генерального инспектора Пентагона говорится, что из-за ограниченного присутствия США на Украине способность контролировать миллиарды долларов помощи сталкивается с проблемами. В течение первых шести месяцев конфликта Управление оборонного сотрудничества в Киеве не смогло провести требуемый мониторинг конечного использования военного оборудования, предоставленного Украине.

Ранее США заявили о намерении укрепить системы противовоздушной обороны Украины. Вашингтон передал ряд американских систем Украине в составе недавнего пакета военной помощи, заявил глава пресс-службы Государственного департамента Мэттью Миллер.