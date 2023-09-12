США заявили о намерении укрепить ПВО Украины

Госдеп сообщил о намерении США продолжать укреплять ПВО Украины

Глава пресс-службы Государственного департамента Мэттью Миллер рассказал о намерении США укрепить противовоздушную оборону (ПВО) Украины. По его словам, глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен намерен обсудить данный вопрос с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, сообщает ТАСС.

«Мы передали ряд американских систем Украине в составе недавнего пакета военной помощи, о котором госсекретарь объявил, когда был на Украине», — заявил Миллер.

Он добавил, что Вашингтон взаимодействует и продолжит работать с другими государствами над передачей Киеву систем ПВО. Представитель Госдепа выразил уверенность в том, что данный вопрос станет одной из тем, которую Блинкен и Бербок обсудят в ходе грядущей встречи.

Ранее стало известно, что общая сумма помощи, которую США выделили Украине с начала специальной военной операции (СВО) России, превысила 100 миллиардов долларов.