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23:04, 12 сентября 2023Мир

Сумма помощи США Украине превысила 100 миллиардов долларов

Fox News: общая сумма помощи США Украине превысила 100 миллиардов долларов
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Pixabay

Общая сумма помощи, которую США выделили Украине с начала специальной военной операции (СВО) России, превысила 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо Административно-бюджетного управления Белого дома.

Группа сенаторов-республиканцев направила данный запрос администрации президента США еще в январе 2023 года, однако ответное письмо было получено только в сентябре. Согласно документу, в общей сложности Вашингтон выделил Киеву более 110,9 миллиарда долларов, из которых были израсходованы уже 101,1 миллиарда.

Отмечается, что в эту сумму не включен новый запрос на финансирование Украины в размере 24 миллиардов долларов, который администрация американского президента Джо Байдена направила в августе.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предрек скорое поражение ВСУ и подчеркнул, что Киеву не хватает резервов для контрнаступательных действий. По его словам, по всей линии фронта наблюдается дефицит запасов, который грозит разгромом украинской армии в ближайшие недели или месяцы.

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    Марина Совина
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