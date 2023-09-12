Fox News: общая сумма помощи США Украине превысила 100 миллиардов долларов

Общая сумма помощи, которую США выделили Украине с начала специальной военной операции (СВО) России, превысила 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо Административно-бюджетного управления Белого дома.

Группа сенаторов-республиканцев направила данный запрос администрации президента США еще в январе 2023 года, однако ответное письмо было получено только в сентябре. Согласно документу, в общей сложности Вашингтон выделил Киеву более 110,9 миллиарда долларов, из которых были израсходованы уже 101,1 миллиарда.

Отмечается, что в эту сумму не включен новый запрос на финансирование Украины в размере 24 миллиардов долларов, который администрация американского президента Джо Байдена направила в августе.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предрек скорое поражение ВСУ и подчеркнул, что Киеву не хватает резервов для контрнаступательных действий. По его словам, по всей линии фронта наблюдается дефицит запасов, который грозит разгромом украинской армии в ближайшие недели или месяцы.