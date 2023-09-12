Экс-разведчик ВС США Риттер предрек ВСУ скорое поражение из-за нехватки резервов

Бывший американский разведчик Скотт Риттер прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер предрек скорое поражение ВСУ и подчеркнул, что Киеву не хватает резервов для контрнаступательных действий. По его словам, по всей линии фронта наблюдается дефицит запасов, которое грозит разгромом украинской армии в ближайшие недели или месяцы.

«Тот факт, что украинцы продолжают биться головой о первую линию российской обороны, говорит о том, что это заняло слишком много времени и у них просто не хватает ресурсов, чтобы закончить это дело», — заключил экс-разведчик ВС США.