Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:46, 11 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о невозможности хэппи-энда в контрнаступлении ВСУ

Зеленский: мы должны признать, что хэппи-энда в контрнаступлении ВСУ не будет

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стоит ждать хэппи-энда из-за больших потерь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN.

«Во-первых, это не фильм, он не длится полтора часа. Это контрнаступление, это не кино с хеппи-эндом, у нас не будет хеппи-энда. Мы потеряли много людей. У нас не будет хеппи-энда, мы должны это признать», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, поставки вооружения западными странами не означают достижения быстрых результатов на поле боя. «Пока мы сидим и говорим об этом контрнаступлении, когда многие люди говорят, что оно идет очень медленно, оно все еще продолжается», — сказал он.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что на Западе в кулуарах о контрнаступлении ВСУ высказываются пессимистичнее, нежели на публике. В частности, сообщения украинской стороны о преодолении первой линии российской обороны «были с осторожностью восприняты в западном альянсе».

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили перспективы Путина на президентских выборах в 2024 году

    Катер-дрон «Визир» предложат Минобороны

    Дачникам рекомендовали сжигать огурцы

    Седокова показала фигуру в откровенном комбинезоне

    Стало известно об отъезде Ким Чен Ына в Россию для встречи с Путиным

    Звезда Comedy Club сообщил о расставании с женой

    Умершая после употребления в пищу арбуза россиянка имела хронические заболевания

    Перспективу полной остановки притока долларов в Россию оценили

    В Кремле ответили на вопрос об ужесточениях из-за жизни в условиях СВО

    Зеленский заявил о невозможности хэппи-энда в контрнаступлении ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости