Зеленский заявил о невозможности хэппи-энда в контрнаступлении ВСУ

Зеленский: мы должны признать, что хэппи-энда в контрнаступлении ВСУ не будет

В контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стоит ждать хэппи-энда из-за больших потерь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN.

«Во-первых, это не фильм, он не длится полтора часа. Это контрнаступление, это не кино с хеппи-эндом, у нас не будет хеппи-энда. Мы потеряли много людей. У нас не будет хеппи-энда, мы должны это признать», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, поставки вооружения западными странами не означают достижения быстрых результатов на поле боя. «Пока мы сидим и говорим об этом контрнаступлении, когда многие люди говорят, что оно идет очень медленно, оно все еще продолжается», — сказал он.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что на Западе в кулуарах о контрнаступлении ВСУ высказываются пессимистичнее, нежели на публике. В частности, сообщения украинской стороны о преодолении первой линии российской обороны «были с осторожностью восприняты в западном альянсе».