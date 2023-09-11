В кулуарах на Западе пессимистично высказались о контрнаступлении ВСУ

Handelsblatt: в кулуарах на Западе пессимистично высказались о наступлении ВСУ

На Западе в кулуарах пессимистичнее высказываются о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), нежели на публике, сообщает со ссылкой на официальных лиц и военных немецкое издание Handelsblatt.

«Последние сообщения с Украины о том, что ее солдаты преодолели первую линию обороны русских на одном участке фронта, также были с осторожностью восприняты в западном альянсе», — отметили в издании, добавив, что дипломаты признают тактические успехи ВСУ, но не наблюдают способного изменить ход конфликта широкого прорыва.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна признала, что Россия хорошо подготовилась к попытке контрнаступления ВСУ. По ее словам, Париж решил увеличить военную помощь Киеву.