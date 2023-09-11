Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:44, 11 сентября 2023Мир

В кулуарах на Западе пессимистично высказались о контрнаступлении ВСУ

Handelsblatt: в кулуарах на Западе пессимистично высказались о наступлении ВСУ

Фото: Libkos / AP

На Западе в кулуарах пессимистичнее высказываются о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), нежели на публике, сообщает со ссылкой на официальных лиц и военных немецкое издание Handelsblatt.

«Последние сообщения с Украины о том, что ее солдаты преодолели первую линию обороны русских на одном участке фронта, также были с осторожностью восприняты в западном альянсе», — отметили в издании, добавив, что дипломаты признают тактические успехи ВСУ, но не наблюдают способного изменить ход конфликта широкого прорыва.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна признала, что Россия хорошо подготовилась к попытке контрнаступления ВСУ. По ее словам, Париж решил увеличить военную помощь Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили перспективы Путина на президентских выборах в 2024 году

    Стало известно об отъезде Ким Чен Ына в Россию для встречи с Путиным

    Звезда Comedy Club сообщил о расставании с женой

    Умершая после употребления в пищу арбуза россиянка имела хронические заболевания

    Перспективу полной остановки притока долларов в Россию оценили

    В Кремле ответили на вопрос об ужесточениях из-за жизни в условиях СВО

    Зеленский заявил о невозможности хэппи-энда в контрнаступлении ВСУ

    В Кремле напомнили Киеву о переговорной позиции Москвы

    В кулуарах на Западе пессимистично высказались о контрнаступлении ВСУ

    Песков исключил встречу Путина и Ким Чен Ына на ВЭФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости