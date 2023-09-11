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12:11, 11 сентября 2023Мир

Во Франции признали хорошую подготовку России к контрнаступлению ВСУ

Глава МИД Франции Колонна признала хорошую подготовку России к атакам ВСУ

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия хорошо подготовилась к попытке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), признала глава МИД Франции Катрин Колонна. Об этом сообщает радиостанция RMC.

«[Президент Украины] Владимир Зеленский рассказал, что это сложно, потому что Россия была подготовлена, она подготовила множество линий обороны, заминировав территорию между ними. Контрнаступление не остановлено, оно идет трудно. Оно оказалось более сложным, чем рассчитывали украинцы», — сказала она.

По ее словам, Париж решил увеличить военную помощь Киеву. Украинской стороне уже поставили артиллерию, боеприпасы, также стоит вопрос ремонта уже поставленных вооружений, добавила министр.

Кроме того, Франция работает над двусторонним соглашением о безопасности с Украиной, которое планируется закончить к концу года.

Ранее власти Франции сочли невозможным урегулировать конфликт на Украине в рамках «Большой двадцатки» (G20). Президент страны Эммануэль Макрон уточнил, что среди стран-участниц есть разногласия касательно ситуации.

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    Виктория Кондратьева
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