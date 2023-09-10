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14:45, 10 сентября 2023Россия

Франция сочла невозможным урегулировать конфликт на Украине в рамках G20

Президент Франции Макрон: в рамках G20 нельзя добиться прорыва по Украине
СюжетСаммит G20

Фото: Shaun Botterill / Getty Images

G20 не является той площадкой, где можно добиться дипломатического прорыва в урегулировании ситуации на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки», трансляцию которой ведет Елисейский дворец в соцсети X (бывший Twitter).

«Мы в G20 повторили нашу приверженность Уставу ООН. С другой стороны, это не та площадка, где может быть достигнут серьезный дипломатический прогресс в этом вопросе», — объяснил он.

Коме того, он признал наличие разногласий в G20 по ситуации на Украине, а также напомнил, что площадка не является форумом для политических дискуссий, так как группа была воссоздана в 2008-2010 годах в связи с международным финансовым кризисом.

Ранее МИД Украины выразил недовольство частью итоговой декларации саммита «Группы двадцати», касающейся украинского кризиса, так как она не содержит угодных Киеву антироссийских формулировок.

3 сентября Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону проблемы безопасности и работу зернового коридора. Зеленский также поблагодарил Францию за военную помощь и договорился с Макроном, что компании из его страны примут участие в предстоящем Украинском форуме оборонной промышленности.

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    Никита Абрамов
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