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18:10, 3 сентября 2023Мир

Зеленский и Макрон собрались начать переговоры о гарантиях безопасности

Зеленский и Макрон обсудили по телефону зерновой коридор и проблемы безопасности

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону проблемы безопасности и работу зернового коридора. Об этом сообщил украинский глава в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

«Обсудили пути обеспечения функционирования зернового коридора и повышения безопасности Одесской области», — говорится в публикации Зеленского.

Президент также поблагодарил Францию за военную помощь и договорился с Макроном, что компании из его страны примут участие в предстоящем Украинском форуме оборонной промышленности. Кроме того, главы государств собрались начать переговоры о двусторонних гарантиях безопасности.

В июне Зеленский и Макрон договорились о создании программы подготовки украинских пилотов боевых самолетов. Президенты Франции и Украины дали распоряжения министрам обороны совместно разработать официальное решение по конкретному механизму подготовки летчиков Вооруженных сил Украины.

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    Нина Ташевская
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