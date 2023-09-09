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18:18, 9 сентября 2023Бывший СССР

Украина раскритиковала итоговую декларацию G20

Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ
СюжетСаммит G20

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

МИД Украины выразил недовольство частью итоговой декларации саммита «Группы двадцати» (G20), касающейся украинского кризиса, так как она не содержит угодных Киеву антироссийских формулировок. Соответствующий пост появился в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) представителя дипведомства Олега Николенко.

Дипломат поблагодарил партнеров республики, которые попытались включить в текст «сильные формулировки», однако отметил, что «Группе двадцати» нечем гордиться. «Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда», — подчеркнул он.

Николенко опубликовал отрывок из текста декларации, в котором в угоду Киеву изменены формулировки. В частности, зачеркнута фраза о существовании разных точек зрения об украинском кризисе, вместо которой написан призыв «единогласно судить» Россию.

Странам «Большой двадцатки» потребовалось более 150 часов переговоров, чтобы согласовать формулировки по конфликту на Украине в тексте итоговой декларации саммита. Переговоры показали большие разногласия между странами G7, а также Россией и Китаем.

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