На согласование формулировок G20 по Украине потребовалось более 150 часов

СМИ: свыше 150 часов ушло на согласование формулировок G20 по Украине

Более 150 часов переговоров потребовалась странам «Большой двадцатки», чтобы согласовать формулировки по конфликту на Украине в тексте итоговой декларации саммита. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на осведомленные источники.

Один из собеседников сообщил, что текст документа был основан на подходе индийской стороны. «По полному тексту декларации, в том числе по российско-украинскому [вопросу], достигнут полный консенсус. Есть согласие по всем вопросам», — добавил он.

Другой источник, в свою очередь, указал на трудные переговоры стран по Украине, которые, по его мнению, показали большие разногласия между странами G7, а также Россией и Китаем. Он назвал итоговую декларацию историческим документом.

Саммит «Большой двадцатки» проходит с 9 по 10 сентября в индийском Нью-Дели, страны-лидеры приняли итоговую декларацию. Как ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник в Евросоюзе, обсуждение предложенного Индией проекта заявления по Украине на саммите G20 было очень сложным и вызвало споры. В свою очередь, шерпа Индии Амитабх Кант рассказал, что переговоры о выработке общей позиции по конфликту на Украине на саммите «Большой двадцатки» были жесткими и безжалостными.

В итоговом заявлении лидеры G20 выступили против применения ядерного оружия. Из коммюнике следует, что боевые действия на Украине страны G20 оценивают по-разному. Лидеры стран-участниц сошлись на том, что конфликт создает угрозу глобальной продовольственной и энергетической безопасности, а также цепочкам поставок, макрофинансовой стабильности и экономическому росту. Кроме того, он влияет на политическую среду для развивающихся и наименее развитых стран.