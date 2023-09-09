Лидеры G20 выступили против применения ядерного оружия

Страны G20 в итоговой декларации выступили против применения ядерного оружия

Лидеры «Большой двадцатки» в итоговой декларации, принятой по итогам саммита в Нью-Дели, выступили против применения ядерного оружия. Документ опубликован на официальном сайте организации.

«В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угроз и использования силы для достижения территориальных приобретений (...), применения или угрозы применения ядерного оружия», — говорится в документе.

В итоговой декларации также говорится о конфликте на Украине. Из коммюнике следует, что боевые действия страны G20 оценивают по-разному. Конфликт создает угрозу глобальной продовольственной и энергетической безопасности, а также цепочкам поставок, макрофинансовой стабильности и экономического роста. Помимо этого, он оказывает влияние на политическую среду для развивающихся и наименее развитых стран.