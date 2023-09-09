Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 9 сентября 2023Россия

Лидеры G20 выступили против применения ядерного оружия

Страны G20 в итоговой декларации выступили против применения ядерного оружия

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Лидеры «Большой двадцатки» в итоговой декларации, принятой по итогам саммита в Нью-Дели, выступили против применения ядерного оружия. Документ опубликован на официальном сайте организации.

«В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угроз и использования силы для достижения территориальных приобретений (...), применения или угрозы применения ядерного оружия», — говорится в документе.

В итоговой декларации также говорится о конфликте на Украине. Из коммюнике следует, что боевые действия страны G20 оценивают по-разному. Конфликт создает угрозу глобальной продовольственной и энергетической безопасности, а также цепочкам поставок, макрофинансовой стабильности и экономического роста. Помимо этого, он оказывает влияние на политическую среду для развивающихся и наименее развитых стран.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Страны G20 приняли общую декларацию саммита

    В России рассказали о сложностях с получением виз для участия в ГА ООН

    Путин рассказал о формировании нового дорожного каркаса Москвы

    Лидеры G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки

    Путин заявил о продлении наземного метро Москвы в другие города России

    Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 800

    Российские войска уничтожили второй танк Challenger 2 c одного выстрела

    Бывший чемпион UFC назвал Федора Емельяненко величайшим тяжеловесом в истории

    Путин напомнил о москвичах в зоне СВО

    Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-4

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости