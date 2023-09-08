Politico: Байден получил преимущество от отсутствия Путина и Си Цзиньпина на G20

Президент США Джо Байден получил преимущество от отсутствия президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20. Главе Белого дома будет легче «продать американское партнерство». Об этом пишет Politico.

Отмечается, что Байден отправляется на саммит, чтобы рассказать развивающимся странам о многосторонних институтах и преимуществах альянса с Соединенными Штатами.

«Проблемы Китая будут в центре внимания, когда американский президент ворвется в Нью-Дели, продавая "биденомику" всем, кто будет слушать», — сказано в публикации.

Байден, по словам американских чиновников, укажет на сильный рост числа рабочих мест и снижение инфляции (намного более низкой, чем в большинстве стран мира) как на свидетельство того, что США оправились от пандемии ковида. И он докажет, что институты, которые США помогли создать после Второй мировой войны, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд, могут преобразоваться в более надежные организации для развивающихся стран.

Politico обратило внимание на важность личного присутствия лидеров, а не их заместителей на подобных мероприятиях. По словам бывшего старшего советника генерального секретаря ООН Брюса Джонса, реальные сделки на G20 заключаются на частных двусторонних встречах лидеров.

