В Индии заявили о жестких переговорах по Украине на G20

Шерпа Индии: переговоры по выработке позиции по Украине на G20 были жесткие

Переговоры о выработке общей позиции по конфликту на Украине на саммите «Большой двадцатки» были жесткими и безжалостными. Об этом заявил шерпа Индии Амитабх Кант, его цитирует ТАСС.

«Что касается российско-украинского конфликта, то Индия активно работала с Бразилией, Южной Африкой и Индонезией. Хочу сказать также, что развивающиеся страны сыграли важную роль», — сказал шерпа.

По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди сыграл важную роль в формулировалии единой позиции Группы двадцати по конфликте на Украине.

Саммит «Большой двадцатки» проходит с 9 по 10 сентября в индийском Нью-Дели. Как ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник в Евросоюзе, обсуждение предложенного Индией проекта заявления по Украине на саммите G20 было очень сложным и вызвало споры.

В итоговом заявлении лидеры G20 выступили против применения ядерного оружия. Из коммюнике следует, что боевые действия на Украине страны G20 оценивают по-разному. Лидеры стран-участниц сошлись на том, что конфликт создает угрозу глобальной продовольственной и энергетической безопасности, а также цепочкам поставок, макрофинансовой стабильности и экономическому росту. Помимо этого, он влияет на политическую среду для развивающихся и наименее развитых стран.