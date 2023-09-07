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02:00, 7 сентября 2023Мир

Стало известно о спорах относительно проекта заявления G20 по Украине

CNN: обсуждение проекта заявления по Украине на саммите G20 было очень сложным
СюжетСаммит G20

Фото: Pradeep Gaur / Globallookpress.com

Обсуждение предложенного Индией проекта заявления по Украине на саммите G20 было очень сложным и вызвало споры, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Европейском союзе (ЕС).

«Сложность для нас заключается в том, что Россия и Китай отказались повторять формулировки, которые у нас были на Бали, а мы не можем с этим согласиться», — говорится в материале.

Стало известно, что Евросоюз считает проект недостаточно глубоким для G7 и стран блока. Также отмечается, что переговоры продолжаются, и на данный момент неизвестно, будет ли заявление по итогам саммита.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что все страны G20 пришли к единому подходу относительно конфликта на Украине. В публикации отмечается, что государствам еще предстоит найти компромисс с Россией.

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    Марина Совина
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