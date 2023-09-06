Страны G20 нашли единый подход по конфликту на Украине

Bloomberg: страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине

Страны-участницы «Большой двадцатки» (G20) обсудили ход конфликта на Украине. Об этом передает агентство Bloomberg.

«Все страны G20 пришли к единому подходу относительно войны на Украине», — уточняет агентство, ссылаясь на французского чиновника, чье имя не раскрывается.

При этом в публикации отмечается, что государствам еще предстоит найти компромисс с Россией.

Ранее в Евросоюзе назвали приоритетную тему на саммите G20. Ей станет украинский конфликт и связанные с ним вопросы. Источники агентства Bloomberg сообщили, что ЕС попробует воспользоваться отсутствием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20.

Саммит G20 состоится в Нью-Дели 9-10 сентября. Россию вместо Путина представит министр иностранных дел Сергей Лавров.