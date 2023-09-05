ЕС попробует воспользоваться отсутствием Путина и Си Цзиньпина на саммите G20

Bloomberg: ЕС воспользуется отсутствием Путина и Си Цзиньпина на саммите G20

Европейский союз попробует воспользоваться отсутствием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ходом подготовки к мероприятию источники.

По словам источников агентства, ЕС воспользуется тем, что главы РФ и КНР не приедут на саммит, чтобы активизировать свою работу со странами так называемого Глобального Юга посредством встречи на высоком уровне с африканскими лидерами в кулуарах.

Они отметили, что Брюссель хочет показать свои серьезные намерения по пересмотру партнерства с Африкой, несмотря на тяжелое наследие колониализма.

Ранее в канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогу телефонного разговора с Путиным сообщили, что Россию на саммите G20 в Нью-Дели 9-10 сентября вместо президента представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

4 сентября МИД Китая официально подтвердил отказ китайского лидера Си Цзиньпина ехать на саммит G20. В Пекине сообщили, что страну будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян.