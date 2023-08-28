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17:49, 28 августа 2023Мир

Индийская сторона подтвердила участие Лаврова в саммите G20

В канцелярии премьера Индии подтвердили участие Лаврова в саммите G20

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Глава МИД Сергей Лавров представит Россию на саммите G20 в Индии вместо президента Владимира Путина. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогу телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Путин сообщил о невозможности принять участие в саммите G20 в Нью-Дели 9-10 сентября и сообщил, что Россию будет представлять министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров», — отмечает канцелярия.

При этом, премьер-министр Индии поблагодарил российского президента за содействие инициативам в формате G20, а также заявил о понимании решения Путина.

Ранее Путин провел телефонный разговор с премьером Индии. В ходе беседы стороны обсудили развитие двусторонних отношений между государствами — в частности, реализацию проектов в сфере энергетики и совместную работу по расширению международной транспортно-логистической инфраструктуры. Помимо прочего, Путин и Моди указали на готовность и в будущем развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере.

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    Максим Габриелян
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