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16:43, 28 августа 2023Мир

Путин провел телефонный разговор с премьером Индии

Президент Путин провел телефонные переговоры с премьером Индии Моди
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили развитие двусторонних отношений между государствами — в частности, реализацию проектов в сфере энергетики и совместную работу по расширению международной транспортно-логистической инфраструктуры. Помимо прочего, Путин и Моди указали на готовность и в будущем развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере.

Кроме того, во время разговора были затронуты вопросы минувшего саммита БРИКС, подчеркнута значимость расширения объединения.

Ранее индийский премьер заявил о готовности Нью-Дели к поддержке всех реальных мирных инициатив по Украине. Он также отметил, что нынешняя ситуация «больше всего сказывается на развивающихся странах».

24 августа лидеры стран БРИКС договорились принять в объединение Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Шесть государств станут полноценными членами объединения с 1 января 2024 года и в этом качестве примут участие уже в следующем саммите.

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    Алина Гончарова
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