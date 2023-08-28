В Индии заявили о поддержке реальных мирных инициатив по Украине

Премьер Моди: Индия готова поддержать реальные мирные инициативы по Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в интервью греческой газете Kathimerini о готовности Нью-Дели к поддержке всех реальных мирных инициатив по Украине.

«Индия готова поддержать все подлинные усилия, направленные на установление мира и стабильности в регионе», — сообщил глава индийского правительства. Он добавил, что дипломатия является единственным действенным инструментом преодоления конфликта, назвав урегулирование «вопросом человечности».

При этом он отметил, что нынешняя ситуация «больше всего сказывается на развивающихся странах», уточнив, что завершение конфликта входит в индийские национальные интересы.

Ранее члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) отметили взаимные усилия по урегулированию конфликта на Украине. В тексте декларации объединения члены организации высоко оценили роль посредничества и добрых услуг, направленных на мирное урегулирование конфликта путем диалога и дипломатии, включая миротворческую миссию африканских лидеров.