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12:19, 24 августа 2023Мир

В БРИКС отметили важность мирного урегулирования конфликта на Украине

Члены БРИКС отметили взаимные усилия по урегулированию конфликта на Украине

Фото: Alet Pretorius / Reuters

В тексте декларации БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) члены организации отметили взаимные усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта путем диалога и дипломатии, включая миротворческую миссию африканских лидеров и предложенный путь к миру», — отмечается в декларации.

Ранее в БРИКС заявили о приверженности мирному решению конфликта на Украине. Президент ЮАР заявил, что в объединении весьма обеспокоены нынешними конфликтами в разных частях мира. Поэтому в БРИКС высказались за их разрешение мирным путем, с помощью диалога и консультаций.

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    Максим Габриелян
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