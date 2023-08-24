В БРИКС отметили важность мирного урегулирования конфликта на Украине

Члены БРИКС отметили взаимные усилия по урегулированию конфликта на Украине

В тексте декларации БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) члены организации отметили взаимные усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта путем диалога и дипломатии, включая миротворческую миссию африканских лидеров и предложенный путь к миру», — отмечается в декларации.

Ранее в БРИКС заявили о приверженности мирному решению конфликта на Украине. Президент ЮАР заявил, что в объединении весьма обеспокоены нынешними конфликтами в разных частях мира. Поэтому в БРИКС высказались за их разрешение мирным путем, с помощью диалога и консультаций.