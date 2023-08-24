Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:18, 24 августа 2023Мир

БРИКС заявил о приверженности мирному решению конфликта на Украине

Президент ЮАР Рамафоса: БРИКС привержен мирному решению конфликта на Украине
Сирил Рамафоса

Сирил Рамафоса. Фото: GCIS / Reuters

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) привержены мирному решению конфликта на Украине путем диалога. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, пишет ТАСС.

«Мы обеспокоены текущими конфликтами во многих частях мира. Мы подчеркиваем нашу приверженность их мирному решению путем диалога и консультаций», — сказал он на закрытии саммита БРИКС.

Ранее он заявил о вхождении в БРИКС шести новых стран. В объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?

    Тренер дочери Резцовой объяснил смену гражданства биатлонисткой

    Глюкоза снялась в прозрачном платье без белья

    Росгвардейцы нашли тайник ВСУ с более чем 10 тысячами патронов

    БРИКС заявил о приверженности мирному решению конфликта на Украине

    Блогера Максима Каца заочно осудили за фейки о российской армии

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    В состав БРИКС войдут шесть новых стран

    В Германии признали отсутствие эффекта от антироссийских санкций

    В похоронном бюро под Тверью подтвердили нахождение у них тела Пригожина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости