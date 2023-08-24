БРИКС заявил о приверженности мирному решению конфликта на Украине

Президент ЮАР Рамафоса: БРИКС привержен мирному решению конфликта на Украине

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) привержены мирному решению конфликта на Украине путем диалога. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, пишет ТАСС.

«Мы обеспокоены текущими конфликтами во многих частях мира. Мы подчеркиваем нашу приверженность их мирному решению путем диалога и консультаций», — сказал он на закрытии саммита БРИКС.

Ранее он заявил о вхождении в БРИКС шести новых стран. В объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ.