В состав БРИКС войдут шесть новых стран

Президент ЮАР Рамафоса заявил о вступлении шести новых стран в состав БРИКС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о вступлении новых стран в БРИКС по итогам саммита. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил президент, в объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ. «Полноценное членство новых стран в БРИКС начнется с 1 января 2024 года», — сообщил Рамафоса.

Ранее в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) одобрили документ о расширении организации. Глава МИД ЮАР рассказала, что документ, устанавливает принципы расширения объединения.