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11:12, 24 августа 2023Мир

В состав БРИКС войдут шесть новых стран

Президент ЮАР Рамафоса заявил о вступлении шести новых стран в состав БРИКС
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Li Yahui / Globallookpress.com

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о вступлении новых стран в БРИКС по итогам саммита. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил президент, в объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ. «Полноценное членство новых стран в БРИКС начнется с 1 января 2024 года», — сообщил Рамафоса.

Ранее в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) одобрили документ о расширении организации. Глава МИД ЮАР рассказала, что документ, устанавливает принципы расширения объединения.

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    Максим Габриелян
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