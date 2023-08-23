В БРИКС одобрили документ о расширении организации

Глава МИД ЮАР Пандор: на саммите БРИКС приняли документ о расширении объединения

На саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) приняли документ о расширении объединения. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, передает Reuters.

Она рассказала, что на саммите БРИКС принят документ, который устанавливает принципы расширения объединения. Более конкретную информацию расскажут лидеры стран-членов БРИКС перед завершением встречи 24 августа.

«Мы договорились по вопросу расширения. У нас есть принятый документ, в котором излагаются принципы приема стран, желающих стать членами БРИКС», — рассказала она.