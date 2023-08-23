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13:47, 23 августа 2023Мир

Си Цзиньпин выступил за ускорение расширения БРИКС

Лидер КНР Си Цзиньпин: страны БРИКС должны ускорить расширение объединения

Фото: Alet Pretorius / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны ускорить процесс принятия новых членов в объединение. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим заявлением он выступил на пленарной сессии в рамках саммита БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал содействовать принятию новых членов в БРИКС. Как заявил российский лидер, вопрос расширения объединения станет одним из ключевых приоритетов в 2024 году, когда страна займет пост председателя.

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    Максим Габриелян
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