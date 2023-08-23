Путин пообещал содействовать принятию новых членов в БРИКС

Путин: Россия будет содействовать принятию новых членов в БРИКС в 2024 году

Россия будет содействовать принятию новых членов в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) в 2024 году, когда займет пост председателя. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на саммите лидеров стран, пишет ТАСС.

«В ходе нашего председательства мы намерены сделать все, чтобы эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите, в том числе касающихся расширения круга участников объединения», — сказал он.

Ранее Путин призвал расширить роль женщин в делах стран БРИКС. По его мнению, роль женщин в политической, экономической и социальной жизни наших государств должна, несомненно, расширяться.