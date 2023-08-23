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13:46, 23 августа 2023Мир

Путин пообещал содействовать принятию новых членов в БРИКС

Путин: Россия будет содействовать принятию новых членов в БРИКС в 2024 году

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия будет содействовать принятию новых членов в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) в 2024 году, когда займет пост председателя. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на саммите лидеров стран, пишет ТАСС.

«В ходе нашего председательства мы намерены сделать все, чтобы эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите, в том числе касающихся расширения круга участников объединения», — сказал он.

Ранее Путин призвал расширить роль женщин в делах стран БРИКС. По его мнению, роль женщин в политической, экономической и социальной жизни наших государств должна, несомненно, расширяться.

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    Александр Слабиев
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