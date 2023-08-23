Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:24, 23 августа 2023Мир

Путин призвал расширить роль женщин в делах стран БРИКС

Президент России Путин призвал расширить роль женщин в делах стран БРИКС
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин призвал расширить роль женщин в делах стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Его слова приводит ТАСС.

«Всецело поддерживаем предложение южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин, чья роль в политической, экономической и социальной жизни наших государств должна, несомненно, расширяться», — сказал политик.

Ранее российский лидер прокомментировал роль объединения в мире. По его мнению, БРИКС успешно утвердилась на глобальной арене и продолжает выступать против западной гегемонии и политики неоколониализма в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Украина добилась проблем с поставками российской нефти по Черному морю

    В МВД России прокомментировали нападение мигранта на девушку из-за одежды

    Татьяна Тарасова отреагировала на выход Костомарова в протезах на лед

    Геймеры назвали самые красивые видеоигры

    Финляндия начала подготовку нового пакета военной помощи Украине

    Комик из «Что было дальше?» высказался о критике проекта

    Под Петербургом девочка чуть не сгорела во время готовки

    В британском городе надгробия обнесут оградами из-за секса и наркотиков

    Мировые цены на нефть перешли к падению

    Настойку за миллиарды рублей приготовили в российском городе из сгоревшего леса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости