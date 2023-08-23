Президент России Путин призвал расширить роль женщин в делах стран БРИКС

Президент России Владимир Путин призвал расширить роль женщин в делах стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Его слова приводит ТАСС.

«Всецело поддерживаем предложение южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин, чья роль в политической, экономической и социальной жизни наших государств должна, несомненно, расширяться», — сказал политик.

Ранее российский лидер прокомментировал роль объединения в мире. По его мнению, БРИКС успешно утвердилась на глобальной арене и продолжает выступать против западной гегемонии и политики неоколониализма в мире.