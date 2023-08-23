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13:05, 23 августа 2023Мир

Путин объявил об утверждении БРИКС как значимой силы на мировой арене

Путин: БРИКС утвердилась в мире, защищая мнение мирового большинства

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика), защищая мнение мирового большинства, успешно утвердилась на глобальной арене и продолжает выступать против западной гегемонии и политики неоколониализма в мире. Об этом в ходе саммита БРИКС объявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Наша пятерка по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры», — заявил Путин, добавив, что основной курс объединения отвечает интересам «так называемого мирового большинства».

Российский лидер также выразил готовность работать на международных площадках совместно с членами БРИКС.

Ранее Путин заявил, что Россия благодарна странам-коллегам по БРИКС, помогающим урегулировать кризис на Украине. «Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами», — заявил он.

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    Виктория Кондратьева
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