Путин поблагодарил страны БРИКС за помощь в урегулировании кризиса на Украине

Путин: РФ благодарна странам БРИКС, помогающим урегулировать кризис на Украине

Россия благодарна странам-коллегам по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика), помогающим урегулировать кризис на Украине. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время заседания саммита объединения, трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами», — заявил он.

Путин также подчеркнул, что действия России на Украине продиктованы желанием завершить войну, которую Киев развязал против мирных граждан при поддержке Запада.

Саммит БРИКС проходит 22-24 августа в Йоханнесбурге. Помимо лидеров стран-участников объединения, в саммите БРИКС участвуют более 30 стран. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент страны Владимир Путин принимает участие дистанционно.