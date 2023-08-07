На саммит БРИКС приедут более 30 стран

МИД ЮАР: 34 страны подтвердили свое участие во встречах в рамках БРИКС

ЮАР пригласила поучаствовать во встречах в рамках саммита БРИКС более 60 стран. Об этом заявила глава южноафриканского МИД Наледи Пандор, ее цитирует РИА Новости.

По данным южноафриканского министерства, президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил лидеров 67 стран и 20 представителей организаций принять участие в мероприятиях на предстоящем саммите БРИКС.

«На данный момент 34 страны подтвердили свое участие», — заявила Пандор, добавив, что приглашены представители Африки и Глобального Юга. Помимо этого, принять участие в саммите приглашен генсек ООН Антониу Гутерриш.

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, где ему грозит арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС), и примет участие дистанционно. Вместо Путина российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.