Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР и примет участие дистанционно. Что могло повлиять на это решение?

Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС, но примет участие дистанционно

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, где российскому лидеру грозит арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Вместо Путина российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

ЮАР оказалась в сложном положении из-за ордера МУС

17 марта не признаваемый Россией МУС выдал ордеры на «арест» президента России и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей».

МУС был учрежден Римским статутом, который был принят в 1998 году. ЮАР ратифицировала его в ноябре 2000 года. МИД страны пояснил, что дипломатический иммунитет, предоставляемый участникам саммита БРИКС, не распространяется на ордеры МУС.

Поэтому власти ЮАР были вынуждены искать лазейки, которые бы позволили обеспечить безопасное участие Путина в саммите БРИКС. С этой целью, например, обсуждалось принятие специального закона, который укрепил бы суверенитет страны по отношению к международному суду. Однако подобная процедура заняла бы немало времени, а закон все равно мог бы в конечном итоге быть заблокирован конституционным судом.

ЮАР просила отправить Лаврова вместо Путина на саммит БРИКС

14 июля вице-президент африканской страны Пол Машатиле заявил, что российская сторона отказала президенту ЮАР в просьбе заменить президента России на главу МИД России Лаврова на саммите организации.

Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом арестовать его. Мы были бы счастливы, если бы он не приехал Пол Машатиле вице-президент ЮАР

В правительстве ЮАР при этом заявили, что будут рады видеть глав всех стран-участниц, и правительство напряженно работает над тем, чтобы встреча в верхах в Йоханнесбурге стала для БРИКС подлинным успехом. А сам африканский лидер Рамафоса подчеркнул, что Россия ясно дала понять, что возможный арест российского президента на предстоящем саммите был бы равносилен объявлению войны Москве.

Россия ясно дала понять, что арест ее президента будет равносилен объявлению войны. Рисковать втягиванием страны в войну с Россией было бы несовместимо с нашей Конституцией Сирил Рамафоса президент ЮАР

Дмитрий Песков опроверг это заявление. По его словам, никто никому ничего понять не давал, а «в этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства».

На саммите может быть принято решение о расширении БРИКС

БРИКС, состоящая из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, была учреждена в 2006 году. В этом году на саммитах и встречах на уровне глав министерств председательствует африканская сторона. Ранее индийское издание Business Standard сообщало со ссылкой на правительственные источники, что на саммите в Йоханнесбурге будет принято решение о возможном расширении объединения за счет пяти новых членов.

Незадолго до саммита представители ЮАР сообщали, что 13 стран официально обратились с просьбой о присоединении к БРИКС, еще шесть — неофициально. Сообщалось о заявках на вступление от Алжира, Аргентины, Бахрейна, Египта, Индонезии, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, а также нескольких стран Восточной и Западной Африки.

