Президент ЮАР заявил об угрозе войны с Россией в случае ареста Путина

Президент ЮАР Рамафоса приравнял арест Путина МУС в Претории к объявлению войны России

Арест президента России Владимира Путина на предстоящем саммите БРИКС равносилен объявлению войны Москве, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Южноафриканского лидера цитирует агентство Bloomberg.

«Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина», — прокомментировал Рамафоса требование Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест российского лидера, которого ждут с визитом в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

«Было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики», — добавил президент.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Российский МИД назвал обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.