В ЮАР нашли способ не следовать решениям МУС

Замминистра: в ЮАР готовятся принять закон об укреплении суверенитета по отношению к МУС

Власти Южно-Африканской республики (ЮАР) готовятся принять закон, который укрепит суверенитет страны по отношению к Международному уголовному суду (МУС). Об этом в эфире BBC News сообщил замминистра государственных предприятий республики Обед Бапела.

«В июне мы представим соответствующий закон в парламент, — пояснил чиновник. — В результате именно ЮАР будет решать, кого арестовывать на своей территории по ордеру МУС, а кого — нет».

Бапела также упрекнул МУС за двойные стандарты. Он напомнил, что инстанция никогда не выдвигала обвинений в адрес британского экс-премьера Тони Блэра и бывшего президента США Джорджа Буша. «[Первый чернокожий президент ЮАР и борец с апартеидом Нельсон] Мандела сказал бы, что МУС проявляет предвзятость и непоследовательность», — добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что ЮАР предоставит национальный дипломатический иммунитет участникам министерской встречи и саммита БРИКС. При этом известно, что этот иммунитет не распространяется на ордеры международных судов.

Формат саммита, а также личное присутствие на нем президента России Владимира Путина начали обсуждаться после того, как МУС выдал ордер на «арест» российского лидера. Так как ЮАР подписала Римский статут МУС, страна обязана выдавать инстанции подозреваемых, в отношении которых был выдан соответствующий ордер.

