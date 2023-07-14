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18:48, 14 июля 2023Мир

ЮАР захотела видеть на саммите БРИКС всех лидеров стран-участниц

В ЮАР заявили, что будут рады видеть глав всех стран-участниц БРИКС на саммите в августе

Фото: Wang Zhao / Getty Images

В ЮАР будут рады видеть глав всех стран-участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на саммите в Йоханнесбурге в августе. Об этом заявил официальный представитель вице-президента республики Пола Машатиле Вукани Мде, сообщает ТАСС.

«Мы будем все рады, если на саммит БРИКС прибудут главы всех стран — членов группы. Правительство ЮАР напряженно работает над тем, чтобы встреча в верхах в Йоханнесбурге стала для БРИКС подлинным успехом», — отметил он.

По его словам, еще нет полной ясности во взаимоотношениях южноафриканских властей с Международным уголовным судом (МУС), который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Мде назвал очевидным, что в ЮАР российский лидер не будет арестован.

Ранее вице-президент африканской страны заявил, что Россия отказала президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в просьбе заменить Владимира Путина на главу российского МИД Сергея Лаврова на саммите БРИКС. Машатиле сказал, что власти ЮАР понимают, что связаны Римским статутом, но «не может пригласить кого-то, а потом арестовать его, поэтому были бы счастливы, если бы он не приехал».

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    Семен Александров
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