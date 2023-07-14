ЮАР заявила об отказе России заменить Путина на Лаврова на саммите БРИКС

Москва отказала ЮАР в просьбе заменить Путина на Лаврова на саммите БРИКС

Россия отказала президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в просьбе заменить президента России Владимира Путина на главу российского МИД Сергея Лаврова на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в августе. Об этом заявил вице-президент африканской страны Пол Машатиле в интервью Mail & Guardian.

Южноафриканская сторона выразила желание, чтобы именно министр иностранных дел России возглавил российскую делегацию на предстоящем мероприятии. «Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом арестовать его (...) Мы были бы счастливы, если бы он не приехал», — цитирует Машатиле агентство Bloomberg.

Ранее пресс-секретарь президента России и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что итоговый формат участия российского президента Владимира Путина в саммите БРИКС, который запланирован в ЮАР с 22 по 24 августа, еще не определен. «Продолжаются обсуждения. После того как будет принято окончательное решение, мы об этом сообщим», — заявил он.

В ЮАР допускали, что могут отказаться от идеи пригласить Путина на мероприятие в связи с ордером на его «арест». 17 марта соответствующий ордер выдал Международный уголовный суд, обвинив Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову в «незаконном вывозе детей» с Украины.