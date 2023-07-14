Песков прокомментировал участие Путина в саммите БРИКС в ЮАР

Песков: Кремль продолжает обсуждение формата участия Путина в саммите БРИКС в ЮАР

Итоговый формат участия российского президента Владимира Путина в саммите БРИКС, запланированный в ЮАР с 22 по 24 августа, еще не определен. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Формат [участия Путина в очном саммите] пока до конца не определен. Продолжаются обсуждения. После того как будет принято окончательное решение, мы об этом сообщим», — прокомментировал Песков.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что предстоящее мероприятие состоится в очном формате, с физическим присутствием лидеров стран-членов объединения. «Все из нас настроены провести встречу, когда мы можем напрямую общаться лицом к лицу», — пояснил Рамапоса и добавил, что очного саммита БРИКС не было уже в течение трех лет. Глава государства исключил возможность проведения встречи в формате видеоконференции.

