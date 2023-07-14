Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 14 июля 2023Мир

Песков прокомментировал участие Путина в саммите БРИКС в ЮАР

Песков: Кремль продолжает обсуждение формата участия Путина в саммите БРИКС в ЮАР

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Итоговый формат участия российского президента Владимира Путина в саммите БРИКС, запланированный в ЮАР с 22 по 24 августа, еще не определен. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Формат [участия Путина в очном саммите] пока до конца не определен. Продолжаются обсуждения. После того как будет принято окончательное решение, мы об этом сообщим», — прокомментировал Песков.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что предстоящее мероприятие состоится в очном формате, с физическим присутствием лидеров стран-членов объединения. «Все из нас настроены провести встречу, когда мы можем напрямую общаться лицом к лицу», — пояснил Рамапоса и добавил, что очного саммита БРИКС не было уже в течение трех лет. Глава государства исключил возможность проведения встречи в формате видеоконференции.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль прокомментировал атаку ВСУ в районе Курской АЭС

    Крупнейший видеоресурс России покажет эксклюзивный контент для любителей футбола

    В США удивились неожиданному шагу России

    Стало известно о пятикратном понижении зарплаты экс-игрока «Зенита» во Франции

    Стало известно о погибшем в загоревшемся после обстрела ВСУ российском поселке

    Зеленский высказался об угрозе вторжения со стороны Белоруссии

    Названы главные преимущества Крыма перед другими российскими курортами

    «Мегафон» прокомментировал исчезновение приложения из Google Play

    Песков прокомментировал участие Путина в саммите БРИКС в ЮАР

    Популярный ведущий посмеялся над «откровенно избалованными» москвичами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости