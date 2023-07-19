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13:46, 19 июля 2023Мир

В Кремле опровергли угрозы ЮАР войной при попытке ареста Путина по ордеру МУС

Песков опроверг, что Россия приравняла возможный арест Путина в ЮАР к объявлению войны

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения, что Москва приравняла возможный арест российского лидера Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в ЮАР к объявлению войны. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что арест президента России на предстоящем саммите БРИКС равносилен объявлению войны Москве. По его словам, это было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству.

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    Семен Александров
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