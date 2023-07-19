Путин не поедет на саммит в ЮАР

Офис президента ЮАР: Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, заявили в офисе президента республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«По взаимной договоренности президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вместо Путина Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Кроме того, в саммите примут участие лидеры КНР, Бразилии, Индии и ЮАР.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об угрозе войны с Россией в случае ареста Путина. По его мнению, было бы безрассудно объявить войну России таким образом.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что дело якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.