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13:02, 23 августа 2023Россия

Путин напомнил о желании закончить развязанную Киевом войну

Путин: действия РФ на Украине совершаются для окончания объявленной Киевом войны

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Действия России на Украине продиктованы желанием завершить войну, которую Киев развязал против мирных граждан при поддержке Запада. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время заседания саммита БРИКС, трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

Ранее Путин заявил, что против России ведется гибридная война, однако страна уверенно противостоит беспрецедентным и нелегитимным санкциям. Президент добавил, что страна в текущей обстановке продолжает развиваться, а «российский народ как никогда консолидирован».

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